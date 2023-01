Viaturas entregues por Riedel vai reforçar segurança em MS

Os veículos somam um investimento de R$ 1,314 milhão / Divulgação

O evento aconteceu na governadoria, com a presença do prefeito Alan Guedes.

Os veículos somam um investimento de R$ 1,314 milhão, foram adquiridos com recurso estaduais e serão utilizados pela Guarda Municipal e Defesa Civil da cidade.

Foram entregues 4 Trail Blazer e 1 L200 Triton. Esses veículos foram adquiridos ainda em 2022, na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Segundo Riedel, as viaturas devem fortalecer a segurança no município de Dourados.

“É muito bom podermos apoiar áreas importantíssimas como a segurança pública e fortalecer ainda mais o nosso foco de governar pata todos os municípios de Mato Grosso do Sul, um trabalho que começou na gestão passada e nós iremos fortalecer e ampliar nesta”, disse Eduardo Riedel.

O vice-governador Barbosinha destaca que a entrega das viaturas é um reconhecimento ao grande trabalho que a Guarda Municipal e a Defesa Civil realizam em Dourados.

“São áreas da segurança pública que se destacam no município de Dourados e este é um momento de reconhecimento, colaboração e mostra que nós estamos seguindo com um trabalho de fortalecimento de nossa gestão municipalista”, destacou.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, as parcerias com os municípios são de suma importância para ampliar e fortalecer o trabalho em todo o Estado.

“Essa entrega é um fruto da parceria que temos com a Guarda Municipal de Dourados, que irá utilizar estes veículos na ronda escolar do município e também com a Defesa Civil da cidade. São órgãos que têm feito um excelente trabalho e fortalecido muito a segurança pública da região”, disse Calor..

Para o prefeito de Dourados, Alan Guedes, o fortalecimento da parceira com o Governo do Estado é de suma importância para o desenvolvimento das mais diversas áreas do município.

“Nós caminhamos juntos, essa parceria vem de tempos e agora poder fortalecer a Guarda Municipal, para que eles possam exercer trabalhos como a ronda escolar e também as ações da Defesa Civil nos deixa muito felizes e agradecidos”, concluiu Alan Guedes.