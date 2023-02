Governador lança ordem de serviço em Ribas do Rio Pardo

Governador Eduardo Riedel / Divulgação

O evento acontece às 14 horas, no Ginásio de Esportes Municipal José Miguel Sanches Vigliato, em Ribas do Rio Pardo.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participa nesta terça-feira (14), da assinatura da ordem de início de serviço para implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-338 (Lote 2), com 66,2 Km.

Riedel também assina contrato com 180 famílias do Loteamento Jardim dos Estados, para 2ª Etapa do Programa Lote Urbanizado.