Governador nomeia secretários adjuntos, presidentes de departamento e fundações

A publicação foi feita em uma edição extraordinária do Diário Oficial / Divulgação

O governador Eduardo Riedel nomeou dirigentes do 2º escalão da administração, além de secretários adjuntos, em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado no fim da tarde de ontem (2).

Segundo a publicação, Marco Aurelio Santullo será o diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Rudel Espíndola Trindade fica no comando do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Bruno Wendling permanece na Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).