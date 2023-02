Governador participa de evento na Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público

Governador Eduardo Riedel / Divulgação

O governador Eduardo Riedel (PSDB) cumpre agendas no gabinete, em Campo Grande, das 7h às 17h.

De acordo com a assessoria de imprensa, Riedel participa ás 18 horas da Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal eleitos para o biênio 2023/2025 da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público.