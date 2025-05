Governador prestigia nova diretoria da UCVMS e reforça parceria com os municípios

Álvaro Rezende

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (23) da cerimônia de posse da nova diretoria da UCVMS (União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul), realizada no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Durante o evento, ele reafirmou o compromisso do Governo do Estado com os 79 municípios sul-mato-grossenses, destacando a importância do diálogo com os legislativos municipais para orientar os investimentos públicos.

“Construímos, ao longo dos anos, um Estado sólido em seu desenvolvimento, e seguimos com uma gestão municipalista, ouvindo prefeitos e vereadores — que conhecem de perto as prioridades de suas cidades. É assim que conseguimos promover melhorias concretas para a população”, declarou o governador.

Riedel também destacou que o programa MS Ativo continuará ouvindo as demandas municipais em 2025. “Já escutamos mais de 15 cidades e vamos seguir com esse processo até o final de junho. Nessas reuniões, por exemplo, definimos a pavimentação de vários bairros. Quando chegam o asfalto e o saneamento básico, a vida das pessoas muda de verdade”, completou.

A nova diretoria da UCVMS será presidida pelo vereador de Dourados, Daniel Júnior, que terá como vice-presidentes Coringa (Campo Grande) e Leandro Guimarães Caramalac da Costa (Terenos). Em seu discurso, o novo presidente destacou o papel fundamental dos vereadores. “Somos nós que estamos na ponta, ouvindo as demandas diretamente da população. Queremos fortalecer a UCVMS para enfrentar os desafios e vamos precisar do apoio de todos”.

Representando os prefeitos, Henrique Wancura Budke, de Terenos, reforçou a importância da união entre os poderes municipais. “Os vereadores conhecem de perto a realidade de cada bairro. Se estiverem alinhados, ganham força. Como prefeitos, estamos à disposição para colaborar com esse trabalho conjunto”.

A posse integrou a programação do Congresso Estadual da UCVMS, que começou na quarta-feira (21) e se encerrou nesta sexta. O evento contou com palestras e momentos de troca de experiências entre vereadores dos 79 municípios do Estado.

