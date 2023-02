Governador reafirma que vai garantir ordem e segurança no Estado

Ele disse ainda que pretende dialogar com as partes, buscando soluções que estejam dentro da lei / Divulgação

Durante a posse do Conselho Superior da Polícia Civil, nesta sexta-feira, 24, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel garantiu que ordem e segurança serão mantidas no Estado, sendo contra qualquer forma de ocupação. Ele disse ainda que pretende dialogar com as partes, buscando soluções que estejam dentro da lei.

“Temos uma posição muito clara que precisamos manter a ordem. Não podemos titubear diante de invasões quais quer que sejam. Vamos garantir o direito de propriedade. Estamos abertos para dialogar com todos, inclusive com o governo federal, sobre que políticas que eles vão adotar”, afirmou o governador.

Riedel destacou que vai buscar soluções conjuntas em relação ao tema e que está aberto ao diálogo. “Se for discutida reforma agrária, como a compra de terras, o Estado vai ser parceiro do processo, mas não podemos aceitar desordem e invasões. Existe uma preocupação pelo aumento de acampamentos nas beiras das rodovias, que colocar em perigo inclusive as pessoas. Vamos buscar solução dentro da legalidade”.

Durante o evento na Acadepol (Academia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), o governador ainda destacou que vai trabalhar pela integração das forças de segurança, para que estes resultados sejam efetivos à população.

Posse do Conselho

Na solenidade, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, foi empossado como presidente do Conselho Superior da Polícia Civil. Já o perito criminal José de Anchieta Souza da Silva recebeu posse como coordenador-geral de Perícias.

“Esta é a primeira vez que troca o governador do Estado, mas permanece o delegado-geral da Polícia Civil. Isto só aumenta minha responsabilidade a frente do cargo. Ser escolhido para conduzir esta instituição do tamanho e da grandeza da Polícia Civil é uma grande honra, o que reforça o meu compromisso com cada cidadão sul-mato-grossense”, afirmou Roberto Gurgel.

Já o secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que com esta equipe de trabalho a Polícia Civil vai continuar fazendo um trabalho de excelência. “Precisamos estar cada vez mais unidos para que a população do Estado tenha orgulho de ter na sua terra a melhor segurança pública deste País. Para isto temos que manter os investimentos e o serviço de excelência, com uma dedicação ainda maior”.

Além do governador, participaram do evento os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Antônio Carlos Videira (Segurança) e Ana Nardes (Administração), além do deputado federal Marcos Pollon e dos deputados estaduais Paulo Corrêa e Mara Caseiro.