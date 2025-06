Governador Riedel chega a Aquidauana para acompanhar início do Pantanal Tech MS 2025

Helicóptero que Governador sobrevoou em Aquidauana / O Pantaneiro

Com céu encoberto e chuva fina na manhã desta quinta-feira (26), a cidade de Aquidauana recebeu a visita do governador Eduardo Riedel para o início do Pantanal Tech MS 2025, evento que transforma a unidade da UEMS no município em vitrine da produção sustentável, da inovação tecnológica e da conservação ambiental voltadas ao bioma pantaneiro.

Logo após aterrissar, o governador percorreu parte do campus universitário, visitando áreas de pesquisa e quatro das vitrines tecnológicas espalhadas pelo local.

Os espaços apresentam soluções desenvolvidas por pesquisadores e estudantes, que aliam tecnologia ao manejo inteligente da produção rural na região. Riedel esteve acompanhado do secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) do ex-governador, Reinaldo Azambuja e seu vice, Barbosinha.

O gerente da unidade da UEMS em Aquidauana, Thiago Pasquetti, também esteve presente.

Com expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas até domingo (29), o Pantanal Tech MS 2025 é promovido pelo Governo do Estado em parceria com a UEMS. A programação é extensa e abrange palestras, feiras, oficinas, painéis temáticos, encontros acadêmicos e diversas atrações culturais. O objetivo é conectar a produção rural às tecnologias que respeitam e preservam o ecossistema pantaneiro.

