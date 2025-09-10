Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 16:38

Governador Riedel destaca crescimento sustentável de MS em evento no CEBRI

Riedel descreveu que a atual gestão estadual estabeleceu uma agenda com foco na segurança alimentar, transição energética, inclusão social e sustentabilidade

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 16:26

Wagner Pinheiro/Mapa Fotografia

O governador Eduardo Riedel apresentou, no Rio de Janeiro, as perspectivas econômicas e sociais de Mato Grosso do Sul durante palestra no CEBRI (Centro Brasileiro de Relações Internacionais). Ele destacou o avanço da industrialização no Estado, com foco em sustentabilidade, segurança alimentar, transição energética e inclusão social.

Riedel afirmou que Mato Grosso do Sul deixou de ser apenas agrícola para se tornar agroindustrial, com destaque para os setores de proteína animal, etanol, celulose e energia. O Estado atraiu investimentos bilionários e busca ampliar o valor agregado da produção.

Um dos principais objetivos é neutralizar as emissões de carbono até 2030, aproveitando áreas de pastagem degradada para novas culturas e reflorestamento. Ele defendeu ainda a preservação ambiental como atividade econômica, citando a criação da Lei do Pantanal, que recompensa quem protege o meio ambiente.

Durante o evento, Riedel também apresentou novas fronteiras agrícolas, como a produção de amendoim e laranja, que já atrai grandes grupos internacionais. Na área de celulose, obras como a “Rota da Celulose” e novas fábricas reforçam a infraestrutura logística do setor.

Por fim, o governador destacou a Rota Bioceânica, que conectará o Estado aos portos do Chile até 2027, encurtando em até 14 dias o acesso aos mercados asiáticos.

