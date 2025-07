Governador Riedel discute obras estratégicas de infraestrutura com o Ministério dos Transportes

Bruno Chaves

Com foco no desenvolvimento da infraestrutura e na melhoria da logística em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quinta-feira (3), em Brasília, com o ministro dos Transportes em exercício, George Santoro. Na pauta, obras federais em andamento e projetos estruturantes para o Estado, como a alça de acesso à ponte binacional, a pavimentação da BR-419 e a relicitação da ferrovia Malha Oeste.

“Viemos ao Ministério dos Transportes discutir projetos estratégicos para Mato Grosso do Sul. A situação da Malha Oeste está avançando e as alternativas para a relicitação estão bem encaminhadas”, destacou o governador.

Riedel também confirmou a continuidade da pavimentação da BR-419, com recursos federais assegurados. “O quarto lote segue em execução, no trecho entre Aquidauana e o norte do Estado, com previsão de conclusão até o fim deste ano ou início de 2026. Os lotes dois e três devem ser licitados na sequência”, explicou.

Outro destaque do encontro foi a alça de acesso à ponte binacional, em construção em Porto Murtinho. A obra, que conecta a BR-267 à ponte, inclui 13 quilômetros de pavimentação, terraplenagem, um acesso elevado e um centro aduaneiro. O investimento é de R$ 472,4 milhões, com recursos da União.

A estrutura vai facilitar o acesso à ponte binacional entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai), considerada peça-chave da Rota Bioceânica — corredor logístico que ligará Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, abrindo caminho para os portos do Pacífico.

“Estamos preparando Mato Grosso do Sul para uma nova era na logística. Com infraestrutura sólida, aumentamos a competitividade do Estado, atraímos novos investimentos, geramos empregos e ampliamos a renda da população”, finalizou Riedel.

