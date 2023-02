Governador se reúne com bancada federal de MS nesta sexta-feira

Bancada federal e senadores / Divulgação

O encontro acontece no período da manhã e deverá debater projetos prioritários para o Estado.

Os deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul se reúnem hoje (17), com o governador Eduardo Riedel (PSDB).

Segundo o site Midiamax, a agenda foi confirmada pela assessoria do deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

A reunião acontece no receptivo do Parque Estadual do Prosa.

Participaram os senadores Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (União) e Tereza Cristina (PP), além dos deputados Geraldo Resende (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB), Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL), Rodolfo Nogueira (PL), Dr. Luiz Ovando (PP) e Beto Pereira (PSDB).