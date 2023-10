Governadores do Codesul vão se reunir com relator da reforma tributária no Senado, nesta terça-feira

Os governadores do Codesul se reúnem nesta terça-feira (10), em Brasília, com o relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga. A reunião está agendada para as 15 horas. Estão confirmadas as presenças dos governadores Eduardo Leite (governador do RS e presidente do Codesul), Jorginho Melo (Santa Catarina), Ratinho Junior (Paraná) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul).

Antes, por volta das 13 horas, os governadores realizam assembleia geral, na sede da representação do estado de Santa Catarina, onde devem discutir a emergência climática, bem como apreciar os resultados do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) relativos ao segundo trimestre. Está prevista ainda a análise da possível criação de linhas subsidiadas pelo banco para microempresas, incluindo aquelas afetadas pelos desastres naturais.

Após a reunião com o relator da reforma tributária, os governadores concedem entrevista coletiva no Salão Azul do Senado.