Governo abre licitação para construção do Centro de Capacitação da Segurança Pública

Construtoras terão prazo para cadastro / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou, nesta sexta-feira (2), licitação para selecionar a empresa que vai construir o Centro de Capacitação de Segurança Pública, em Campo Grande. Conforme o aviso publicado no diário oficial pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a licitação será do tipo menor preço.

Projeto aprovado na Diretoria de Empreendimentos Civis (DEMC) da Agesul mostra que o centro de capacitação terá um bloco escola, com seis salas de aula, setor administrativo, alojamentos masculino e feminino, vestiários masculinos e femininos, banheiros e refeitório com cozinha. O local ainda terá guarita de controle de acesso, palco de eventos e treinamentos e torre de treinamento com quatro pavimentos.

Todo o complexo será construído com acessibilidade, na área da Academia de Polícia Militar, que fica na Avenida Duque de Caxias.

O aviso de licitação é o primeiro passo para o governo contratar uma obra. Empresas interessadas no processo poderão apresentar propostas no dia 5 de julho de 2023, às 8h30, na Agesul. O edital é demais detalhes podem ser conferidos na página 125 do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (1). Clique aqui para conferir.