Governo apresenta planejamento e compromissos com o desenvolvimento de MS

Mato Grosso do Sul com atração de investimentos, geração de empregos, infraestrutura eficiente, justiça tributária, saúde moderna, ensino de qualidade, segurança, proteção e assistência social, preservação ambiental e serviços a um clique do cidadão.

Para transformar todas essas metas em realidade, a gestão estadual traçou um planejamento que começa a ser executado e será apresentado à comunidade na segunda-feira, dia 24, às 19h, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Quebrando um protocolo, o Governo de Mato Grosso do Sul optou por substituir o evento que marcaria 100 dias de gestão por essa agenda de governança baseada nos quatro pilares: inclusivo, digital, verde e próspero.

Com o conceito “fazer bem feito, para fazer dar certo”, a agenda recebe o nome “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”. Durante esse evento, o governador Eduardo Riedel ratificará os compromissos assumidos na campanha eleitoral e fará novos pactos para atender a população.

Para Eduardo Riedel, é uma forma de compartilhar com a população o que está sendo feito. “Os 100 dias é mais um número cabalístico. Para nós, mais importante do que celebrar essa marca, é criar compromissos, mostrar o que vamos fazer, com uma equipe comprometida e muito bem orientada, que está fazendo o dever de casa”, disse o governador.

Contratos de gestão

Esses compromissos estão nos contratos de gestão. Instrumento previsto na Constituição Federal de 1988, eles somente foram implementados em Mato Grosso do Sul no ano de 2015. O objetivo dessa peça de planejamento é fixar metas de desempenho para órgãos e entidades.

O contrato de gestão estabelece indicadores e metas que precisam ser atingidas, assim como projetos e processos que devem ser executados pelos órgãos e entidades ao longo dos meses de cada ano.

Rede Compliance

Outra preocupação da gestão é com a prevenção a desvios, fraudes e combate à corrupção. Por isso, o serviço público está recebendo uma rede compliance, que funciona como em grandes empresas, apontando riscos e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

Serviço - A UEMS fica na avenida Dom Antônio Barbosa, número 4.155, em frente à entrada do bairro José Abrão.