Governo assina contrato de concessão da MS-112 e de trechos da BR-158 e BR-436

Divulgação

O Governo do Mato Grosso do Sul e o Grupo Way Brasil assinaram na tarde desta quinta-feira (23), no auditório da Governadoria, o contrato de concessão da MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436. Pelo documento acordado hoje, o Grupo ficará responsável pela manutenção viária, melhorias de tráfego e capacidade rodoviária de 412,8 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul e que passam pelas cidades de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, região nordeste do Estado.

Após, a assinatura do contrato, o governador Eduardo Riedel destacou que a concessão traz competitividade para as empresas, negócios e segurança para os usuários.

"São 413 quilômetros de rodovias que irão contar com terceira faixa, acostamento, apoio e suporte ao usuário com ambulâncias, guinchos e conectividade, que é uma inovação nesses contratos. É fundamental que tenhamos essa malha rodoviária para dar condições para toda essa região, que tem crescido muito com grandes investimentos industriais", ressaltou o governador Riedel.

Todo o processo, desde a fase de estudos até a assinatura do contrato, foi coordenado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado.

Durante a solenidade, o diretor-presidente da concessionária Way, Paulo Lopes, anunciou uma parceria com uma operadora de telefonia que vai oferecer aos usuários serviços de Internet 4G ao longo da rodovia.

O diretor ainda fez uma apresentação do Grupo, que também administra a MS-306. A nova concessão contará com seis bases operacionais, com unidades da Polícia Rodoviária Militar, em Três Lagoas, além de recuperar uma base da Polícia Rodoviária Federal, em Paranaíba, e a reforma da unidade da Secretaria da Fazenda, em Aparecida do Taboado.

"No primeiro ano, vamos fazer a recuperação do pavimento. As principais obras do segundo ao quinto ano serão a instalação de radares, sensores e a recuperação total do pavimento".

Ainda segundo o dirigente do Grupo, a estimativa é que a operação recolha em impostos cerca de 2 milhões de reais para cada município, e gere 300 empregos diretos com as obras e 2 mil indiretos. Ao longo de 30 anos, a concessionária investirá em torno de R$ 3,5 bilhões.

O contrato ainda inclui 3,8 quilômetros da ponte rodoferroviária, oferecendo agilidade, segurança aos usuários e novas possibilidades logísticas.

Pertencentes à União, os trechos das rodovias BR-158 e BR-436 foram delegados em importante parceria entre o Estado e o Governo Federal.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, parabenizou o ex-governador Reinaldo Azambuja, presente ao evento, e que foi responsável por idealizar o projeto. "Investimento importante para a região do Bolsão que se desenvolve e possui uma matriz na área de reflorestamento e celulose, completou Peluffo."

Para o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, o empreendimento trará mais segurança e desenvolvimento para o Parque Industrial da cidade. "Hoje, o tráfego das carretas para o escoamento da soja, milho e algodão passa tudo por Paranaíba com uma logística muito importante para os portos de Santos e Paranaguá."

Sobre o Grupo Way Brasil

Grupo é composto por quatro empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias; uma consultora de gestão empresarial e uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura. A concessionária foi também a vencedora da licitação que administra a MS-306, a primeira rodovia estadual entregue à iniciativa privada em 2019.