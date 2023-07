Governo conclui encontros regionais do PPA nesta semana

Divulgação

Desde 20 de junho, o Governo do Estado está percorrendo as sete regiões de Campo Grande para ouvir as pessoas sobre as prioridades para as políticas públicas e ações governamentais que serão incluídas no PPA (Plano Plurianual) 2024-2027.

Desde então, já passou por Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim e Corumbá. Os próximos destinos são Naviraí, na quarta-feira (5), e Campo Grande, na sexta-feira (7).

Em Naviraí, o encontro será das 13h30 às 17h, no auditório da UEMS, e vai envolver também os municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Campo Grande

Na Capital, na sexta-feira, o evento será no mesmo horário, das 13h30 às 17h, e também no auditório da UEMS. Além de Campo Grande, participam do encontro a população de Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada 4 anos pelos estados e demais entes federados. A participação da sociedade também pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.