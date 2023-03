Governo de MS decreta luto de três dias por morte do deputado Amarildo

Deputado Amarildo / (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul decretará, em versão extraordinária do Diário Oficial do Estado, luto oficial de três dias em virtude do falecimento do deputado estadual Amarildo Cruz, na tarde desta sexta-feira (17).

Em nota, o Estado homenageou a figura política pela atuação durante os mandatos. "Ele também era um servidor estadual incansável na defesa dos interesses do Estado que escolheu para viver há mais de 40 anos.

O governador Eduardo Riedel lamenta a morte do deputado, que ainda nesta semana cumpriu agenda em seu gabinete, e se une em oração aos familiares e amigos neste momento de luto e dor, rogando a Deus que o receba em seus braços e conforte os corações de amigos e familiares que se despedem de um amigo e ente querido.