Governo de MS e Consulado Geral dos EUA se unem para proteção do Pantanal

Pantanal de MS / Divulgação

Como parte das ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, relativas a atuação do Governo do Estado para prevenir e mitigar os efeitos dos incêndios florestais no Pantanal, será realizado no dia 5 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente - o 2° Seminário presencial em Mato Grosso do Sul: resiliência da população frente aos incêndios florestais. O evento será realizado em Campo Grande, pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio do Comitê do Fogo, em parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo.



O seminário em Mato Grosso do Sul, tem o apoio do USFS (Serviço Florestal dos Estados Unidos), que por meio dos programas internacionais trabalha em parceria com o Governo do Brasil há mais de 30 anos - com várias instituições parceiras, como ICMBio, Ibama, Funai, Serviço Florestal Brasileiro, comunidades, universidades americanas e brasileiras, organizações da sociedade civil e setor privado -, para fortalecer o manejo integrado, prevenção, e resposta ao fogo, assim como a gestão florestal, fortalecimento da sociobioeconomia, governança e a gestão de áreas protegidas e terras indígenas na Amazônia e outros biomas.

As atividades são apoiadas por diferentes parcerias, como a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), Departamento de Estado dos Estados Unidos e Departamento de Defesa.

Além de profissionais palestrantes do Estado de Mato Grosso do Sul, está confirmada a presença da palestrante Brenda Bowen, especialista em Recursos e oficial de informação pública, da equipe de manejo de florestas, pastagens e ecologia vegetal do Serviço Florestal dos Estados Unidos (United States Forest Service). Brenda iniciou sua carreira no Serviço Florestal dos EUA, em 1999, na Floresta Nacional Black Hills, no estado da Dakota do Sul. Nesta função, ela trabalhou como membro de uma equipe de combate ao fogo, bem como técnica de chamadas de emergências médicas. Em 2000, tornou-se oficial de informação pública e serviu em equipes de gerenciamento de incidentes nas Montanhas Rochosas. Desde 2014, tem sido a oficial chefe do setor de informações públicas.

Nos últimos 24 anos, Brenda participou de inúmeras ocorrências ligadas a incêndios florestais e a outros incidentes arriscados, incluindo a ajuda internacional prestada à Nova Zelândia, por ocasião da passagem do ciclone Gabrielle, em 2023. Sua equipe de gerenciamento de incidentes tem estado à frente de muitas iniciativas nos Estados Unidos, como o gerenciamento de incidentes complexos e os processos de avaliação de risco estratégico. Por muitos anos, Brenda tem sido instrutora do curso de introdução à informação de incidentes, na região das Montanhas Rochosas. Ela ajudou a ministrar cursos S-203 virtuais e presencias no Brasil, sendo que em outubro de 2022, foi uma das instrutoras de um curso presencial no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

O evento em MS tem foco nas metas da ONU (Organização das Nações Unidas), com o objetivo acelerar o progresso na restauração de terras degradadas, combater a desertificação e desenvolver a resiliência das comunidades e das pessoas. Em março de 2019, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que declarou os anos de 2021-2030 a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas.

O 2° Seminário presencial Brasil & Estados Unidos: resiliência da população frente aos incêndios florestais, será realizado no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no dia 5 de junho, das 8h às 18h. Entre os painéis previstos está o de "Estratégias adotadas de comunicação do Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS) com a população em geral e população diretamente afetada pelos incêndios florestais, com apresentação de cases de sucesso nos Estados Unidos da América e no Brasil" e "Coordenação e interação multiagências em incidentes de grande porte por incêndios florestais na fase da resposta: considerações sobre o emprego do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) nos Estados Unidos".

*Com informações da Comunicação Governo de MS e Imasul/Semadesc