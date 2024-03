Governo de MS investe mais de R$ 22,8 mi para revitalizar Parque da Lagoa Comprida

Rio Aquidauana / Divulgação

Com mais de R$ 22,8 milhões em investimentos, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, para execução da obra de revitalização, urbanização e infraestrutura urbana do Parque da Lagoa Comprida.

A área do parque tem aproximadamente 40 hectares e a intervenção vai garantir a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e ciclovia no entorno.

O governador, Eduardo Riedel, assinou o convênio que garante o repasse do recurso na tarde de hoje (22), quando recebeu o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

“Os investimentos não vão parar, vamos avançar para ajudar a estruturar o município. Sabemos da importância desta obra específica para a população, é uma conquista para todos”, disse Riedel.

A previsão é de que a obra seja licitada ainda este ano, com estimativa de que seja concluída em até dois anos após o início dos trabalhos.

“A obra é um parque ecológico no coração de Aquidauana. São R$ 22 milhões, o que vai contribuir muito para fazermos um grande parque, que as famílias vão poder usufruir no lazer, esporte, cultura, entretimento. Vai ser algo transformador na nossa cidade, aproveitando uma natureza exuberante, proporcionando qualidade de vida para toda a população”, disse o prefeito.

O apoio do Governo do Estado, responsável pelo repasse do recurso para realização da obra, foi fundamental para que o projeto seja executado. “Sem apoio do Governo seria impossível (fazer a obra). É uma área de quase 40 hectares, grande, com pista de ciclismo, caminhada, quadras de esporte, áreas de lazer, é muito investimento, sem a ajuda do Estado não seria possível. Mais uma vez agradeço ao governador Eduardo Riedel e toda a equipe que pode contribuir com este presente para Aquidauana”, finalizou Ribeiro.

O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida foi criado em 2001, com o objetivo de preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, protegendo o patrimônio natural e cultural da região.

A área é localizada a aproximadamente 1,5 km do Córrego João Dias, e aberto, possui a maior lagoa urbana de Aquidauana e rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, além árvores e plantas aquáticas. O espaço já é utilizado para atividades ambientais, culturais, esporte e lazer.

A reunião também contou com a presença dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além da equipe técnica do Governo do Estado e lideranças do município.