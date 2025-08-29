Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 19:06

Buscar

Últimas notícias
X
Segurança

Governo de MS reforça parceria com Exército na proteção da fronteira

Ações de prevenção ao meio ambiente também foram reforçadas

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 17:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Governador durante passagem de comando no CMO / Bruno Rezende

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (29) da solenidade de passagem de comando do Comando Militar do Oeste (CMO), realizada em Campo Grande. Na ocasião, ele destacou a importância da parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e as Forças Armadas na proteção das fronteiras, no combate a ilícitos e em ações de prevenção e enfrentamento a incêndios florestais.

O general de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha deixou o cargo e foi sucedido pelo general Alcides Valeriano de Faria Júnior. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

Promovido em 2025 ao posto máximo da Força Terrestre, Alcides Valeriano nasceu em Juiz de Fora (MG), em 1966, e incorporou às fileiras do Exército em 1982. Ao assumir a função, afirmou que pretende ampliar a cooperação com o Estado. “Vamos reforçar e aprimorar o legado do general Baganha, com missões planejadas e inopinadas na fronteira, fortalecendo a sensação de segurança e ampliando ações conjuntas”, disse.

Durante o evento, Riedel destacou a atuação permanente do Exército no cotidiano sul-mato-grossense. “O CMO e suas divisões estão presentes não apenas na segurança pública e na proteção da fronteira, mas também no apoio a operações como a Ágata e no combate a incêndios no Pantanal. Essa parceria é essencial para o desenvolvimento do nosso Estado e seguirá fortalecida”, afirmou.

Em despedida, o general Baganha relembrou sua trajetória à frente da tropa. “Após mais de dois anos de intensas atividades, sigo com o coração sereno pela honra de comandar o CMO em estados estratégicos como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cumprindo missões desafiadoras e de grande importância nacional”, declarou.

Criado em 1985, o Comando Militar do Oeste é responsável pela defesa da fronteira oeste brasileira, que se estende por 2,5 mil quilômetros entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte de Goiás. Além de garantir a soberania nacional, o CMO atua no combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, consolidando-se como parceiro estratégico do Governo do Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Social

Ato institucional na ALEMS ecoa voz contra feminicídios em Mato Grosso do Sul

Desenvolvimento

Programa MS Ativo é vencedor de prêmio nacional de competitividade

Política

CCJR analisa 25 matérias e dá aval a programa de recuperação de empresas em MS

CCJR encerra semestre com balanço de 174 projetos apreciados

CCJR é favorável a projeto que fortalece políticas públicas para pessoas com TEA

CCJR é favorável a tramitação de cinco projetos de lei em MS

Saúde

MS adota cordão roxo para identificar pessoas com fibromialgia

Publicidade

Política

Projeto de lei amplia cotas raciais em concursos públicos de MS

ÚLTIMAS

Trânsito

Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

Droga estava escondida em caminhão que transportava minério

Saúde

Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos

Regulação municipal ficará encarregada da atualização da documentação e dos exames dos pacientes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo