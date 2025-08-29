Governo de MS reforça parceria com Exército na proteção da fronteira

Governador durante passagem de comando no CMO / Bruno Rezende

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (29) da solenidade de passagem de comando do Comando Militar do Oeste (CMO), realizada em Campo Grande. Na ocasião, ele destacou a importância da parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e as Forças Armadas na proteção das fronteiras, no combate a ilícitos e em ações de prevenção e enfrentamento a incêndios florestais.

O general de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha deixou o cargo e foi sucedido pelo general Alcides Valeriano de Faria Júnior. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

Promovido em 2025 ao posto máximo da Força Terrestre, Alcides Valeriano nasceu em Juiz de Fora (MG), em 1966, e incorporou às fileiras do Exército em 1982. Ao assumir a função, afirmou que pretende ampliar a cooperação com o Estado. “Vamos reforçar e aprimorar o legado do general Baganha, com missões planejadas e inopinadas na fronteira, fortalecendo a sensação de segurança e ampliando ações conjuntas”, disse.

Durante o evento, Riedel destacou a atuação permanente do Exército no cotidiano sul-mato-grossense. “O CMO e suas divisões estão presentes não apenas na segurança pública e na proteção da fronteira, mas também no apoio a operações como a Ágata e no combate a incêndios no Pantanal. Essa parceria é essencial para o desenvolvimento do nosso Estado e seguirá fortalecida”, afirmou.

Em despedida, o general Baganha relembrou sua trajetória à frente da tropa. “Após mais de dois anos de intensas atividades, sigo com o coração sereno pela honra de comandar o CMO em estados estratégicos como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cumprindo missões desafiadoras e de grande importância nacional”, declarou.

Criado em 1985, o Comando Militar do Oeste é responsável pela defesa da fronteira oeste brasileira, que se estende por 2,5 mil quilômetros entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte de Goiás. Além de garantir a soberania nacional, o CMO atua no combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, consolidando-se como parceiro estratégico do Governo do Estado.

