Governo de MS será revezado por Gerson Claro e Barbosinha durante viagem de Riedel

A governadoria de Mato Grosso do Sul será revezada entre o Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP) e o vice-governador, José Carlos Barbosinha, o Barbosinha também do Progressitas, durante uma viagem de Eduardo Riedel (PSDB) de 21 dias.

Segundo o Midiamax, no documento encaminhado para a Assembleia Legislativa, o Governador Eduardo Riedel estará ausente entre os dias 26 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024.

Gerson será governador interino de Mato Grosso do Sul entre os dias 26 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024. Em seguida, quem assume o cargo é o vice-governador do Estado, o Barbosinha, que prossegue a frente da governadoria até o dia 14 de janeiro do próximo ano.



O documento foi encaminhado para a Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (7). Nele, consta que Eduardo Riedel pode se ausentar do Estado e do país.