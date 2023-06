Governo de MS vai ampliar recursos do FCO para cooperativas

Com 450 mil cooperados no Estado pertencentes a 126 cooperativas, gerando 13 mil empregos o cooperativismo se tornou terreno fértil para investimentos no Estado. Diante da importância do segmento para o agronegócio e economia estadual a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) já tem desde 2020 o Programa de Fortalecimento do Cooperativismo Estadual (PROCOOP), que consiste em uma política de fomento de um ambiente favorável ao desenvolvimento e fortalecimento das cooperativas em Mato Grosso do Sul.

Estes incentivos ao setor foram destacados na Semana do Cooperativismo, celebração em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado sempre no primeiro sábado de julho, teve sua abertura oficial no sábado (24) em Dourados com programação diversificada, promovida pelo Sistema OCB/MS.

A solenidade de abertura da Semana do Cooperativismo aconteceu no Cerrado Brasil Eventos, em Dourados, reunindo cerca de 1.500 pessoas. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) Jaime Verruck, e lideranças do cooperativismo no Mato Grosso do Sul.

O titular da Semadesc Jaime Verruck, observou que o Estado tem recebido inúmeras cooperativas, especialmente do Paraná. “Houve um transbordamento das cooperativas paranaenses em Mato Grosso do Sul, para investir permanentemente. Os novos investimentos geram crescimento, oportunidades de emprego, desenvolvimento econômico”, citou.

Verruck pontuou sobre os recursos específicos às cooperativas, do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). “Temos um Programa Estadual de Fortalecimento do Cooperativismo, e conseguimos estabelecer o valor de 10% dos investimentos do FCO para as cooperativas, que hoje aplicam muito rapidamente esses recursos. E apresentamos uma proposta de ampliação desse índice”.

Este ano o CEIF (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis) do FCO, já aprovou mais de 450 cartas-consulta pleiteando financiamentos que superam R$ 1,030 bilhão, quase metade do volume global destinado ao Estado – R$ 2,2 bilhões – divididos em igual valor para as modalidades Rural e Empresarial. O secretário ainda destacou que a meta do Governo do MS é ampliar ainda mais o acesso das cooperativas à recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).