Governo vai licitar construção do novo terminal de passageiros de Dourados

Comunicação Seilog/Agesul

O Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC), aprovou o projeto de construção do novo terminal de passageiros e cargas do Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira. Com a aprovação, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) está autorizada a dar início ao processo licitatório da obra, que já está em andamento na pasta.

O investimento total está estimado em aproximadamente R$ 39 milhões, sendo parte dos recursos provenientes do Governo Federal e o restante de contrapartida do Governo de Mato Grosso do Sul. O novo terminal, com cerca de 3 mil m² de área construída, contará com espaços modernos, incluindo lanchonete e lojas comerciais, além de uma seção contra incêndio (SCI) e uma estação prestadora de serviço de tráfego aéreo (EPTA).

Segundo o superintendente de logística da Seilog, Derick Machado, "a cidade de Dourados pode esperar uma transformação significativa e moderna no setor aeroportuário que atenderá as demandas atuais e futuras do tráfego aéreo, proporcionando aos passageiros uma experiência mais confortável e eficiente".

As melhorias no aeroporto fortalecem o papel de Dourados como um polo estratégico de logística, conectividade e desenvolvimento no estado. O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou a relevância do projeto para o desenvolvimento econômico do estado e para geração de emprego e renda.

"Esse novo terminal consolida Dourados como um polo de integração logística em Mato Grosso do Sul, facilitando o acesso e ampliando as possibilidades de negócios e turismo", frisou.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a obra é essencial para alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico da região. "Dourados tem um grande potencial turístico para ser desenvolvido. A abertura do aeroporto vai fazer girar a economia local, inserindo a cidade como protagonista da região Centro-Oeste. Temos aplicado cada vez mais investimentos para ampliar nossa malha aérea e permitir que o turista conheça as belezas do nosso país".

Com a aprovação e os investimentos garantidos, o novo terminal promete trazer agilidade, modernidade e conforto aos passageiros, consolidando Dourados - a segunda maior cidade do Estado – como um importante centro de integração no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste.

Fazem parte do objeto do contrato as seguintes edificações: uma Central de Utilidades (caixa d' água, casa de força, etc.), com 183,47 m²; um Depósito de Resíduos Sólidos, com 54,96 m²; uma Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação Aeronáutica (sala de rádio que faz comunicação com a aeronave), com 96,73 m²; uma Sessão de Combate à Incêndio, com 368,11 m²; e o Terminal de Passageiros, com 2.655,37 m².

*com informações do Ministério de Portos e Aeroportos