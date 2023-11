Governo decreta situação de emergência devido à alta incidência de queimadas na região do Pantanal

Queimadas em MS

Devido à onda de incêndio florestais na região do Pantanal, o governador Eduardo Riedel (PSDB) decretou, ontem, 14, estado de emergência, de 90 dias, aos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho.

Parques, áreas de proteção ambiental e áreas de preservação permanente dessas regiões tem sido devastada por conta das chamas.

Segundo o documento, todos os órgãos estaduais estão autorizados a se mobilizarem, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a criar ações para combater o desastre e restabelecer o que foi destruído.

O governo tem intensificado as ações para combater as chamas na região pantaneira. Aeronaves do GOA (Grupamento de Operações Aéreas), do Corpo de Bombeiros e do CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), da Polícia Militar, serão utilizadas para deslocamento das equipes para as áreas críticas.