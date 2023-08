Governo do Estado discute projetos prioritários para MS em reunião na Presidência

Os projetos prioritários para o Mato Grosso do Sul foram discutidos e alinhados em uma reunião entre o governador Eduardo Riedel e a equipe da Casa Civil da Presidência da República.

“Estamos discutindo, junto ao Governo Federal, as prioridades para o Mato Grosso do Sul e para o País. São obras de interesse não apenas dos sul-mato-grossenses, mas de toda a sociedade brasileira”, afirmou Riedel.

O encontro virtual realizado ontem (31), reuniu o ministro Rui Costa, da Casa Civil da Presidência da República, e a equipe técnica da pasta, Miriam Belchior (secretária-executiva), Mauricio Muniz (secretário de Articulação e Monitoramento, Roberto Garibe (secretário especial adjunto) e Cristiane Battiston (secretária adjunta).

Também estavam presentes representantes da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano (secretário de Assuntos Federativos), e as assessoras especiais Elisa Pelegrini e Nara Kohisdorf.

Os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Semadesc) participaram da reunião virtual em São Paulo (SP), com as equipes da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que estavam em Brasília (DF).

No início do mês de fevereiro, durante reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho – em Brasília (DF) –, o governador Eduardo Riedel apresentou os projetos prioritários do Estado. Na época o Ministério dos Transportes garantiu o repasse de R$ 984 milhões para Mato Grosso do Sul, que será investido na manutenção de estradas federais, estaduais e a concretização da Rota Bioceânica.

O investimento federal será usado na infraestrutura logística das rodovias que cortam o Estado, especialmente as BRs 262, 267 e 163, além do acesso à Rota Bioceânica.

Ao longo do primeiro semestre deste ano, o governador se reuniu também com outros ministros – Alexandre Silveira (Minas e Energia), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Cida Gonçalves (Mulheres), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Jader Barbalho Filho (Cidades) –, em Brasília (DF) e em Campo Grande, para apresentar projetos em diversas áreas e ainda discutir sobre a importância do investimento no corredor logístico de integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, por meio da Rota Bioceânica.