Governo do Estado lança programa MS Saúde que vai combater filas por exames e cirurgias

Bruno Rezende

Com uma meta de atender a demanda reprimida de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades e 42,5 mil exames diagnósticos, o governador Eduardo Riedel lança hoje, dia 8, o Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”.

Com um investimento de R$ 45 milhões de recursos próprios e R$ 7,9 milhões de recursos federais, o Governo do Estado vai levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Prefeituras e estabelecimentos de saúde poderão fazer adesão ao programa.

O lançamento do programa será às 16 horas na quadra de esportes do Hospital São Julião (Rua Lino Vilacha, 1.250, em Campo Grande).