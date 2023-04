Governo e parceiros lançam campanhas de prevenção a incêndios em MS

Trabalho de combate em área de MS / (Foto: Divulgação)

Seminário sobre Prevenção de Incêndios Florestais em Mato Grosso do Sul será realizado nesta terça-feira , 25, a partir das 8h, no auditório do Bioparque Pantanal, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O evento é promovido pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) com apoio de diversos parceiros. Na ocasião serão apresentadas ações de prevenção, preparação e resposta aos incêndios florestais por técnicos do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) e do Corpo de Bombeiros.

O seminário será dividido em dois momentos: das 8h às 9h será a abertura, com participação do secretário da Semadesc, Jaime Verruck; do presidente e do diretor da Reflore, Luís Calvo Ramires Júnior e Dito Mário; do presidente da Famasul, Marcelo Bertoni; e do comandante geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Em seguida, o pesquisador do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Alberto Setzer faz apresentação abordando o Programa de Queimadas do órgão. Na sequência, o pesquisador do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) João dos Reis fala sobre o monitoramento da previsão da probabilidade do fogo para áreas protegidas, enquanto a pesquisadora do LASA/RJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), Renata Libonati, discorre a respeito de alertas de área queimada por satélite: o sistema Alarmes.

Outros três temas darão seguimento ao seminário com palestrantes locais: Previsão Sazonal e Informativo diário do tempo, com os técnicos do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) Valesca Fernandes e Vinicius Sperling; Panorama dos incêndios florestais de 2020 à atualidade em Mato Grosso do Sul, com o assessor bombeiro militar da Semadesc tenente coronel Leonardo Rodrigues Congro; e Implicações legais dos Incêndios Florestais em Mato Grosso do Sul, com o promotor de Justiça Luciano Loubet e o comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA), tenente coronel Cleiton Douglas da Silva.

O seminário tem previsão de terminar às 12h, com um espaço reservado para perguntas e debates a respeito do tema. Na ocasião também serão lançadas campanhas de conscientização e sensibilização da Reflore e do Governo do Estado para prevenção de incêndios florestais.