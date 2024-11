Governo entrega centro de nefrologia e obra de infraestrutura em Naviraí

Bruno Rezende

Para a melhoria do atendimento na área da saúde e também da infraestrutura urbana em Naviraí, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta terça-feira (12) o Centro de Nefrologia Sakae Kamitani e a obra de restauração funcional do pavimento e substituição do sistema de iluminação pública na avenida Mato Grosso.

As entregas somam aproximadamente R$ 9 milhões em investimentos e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população de toda região. O governador Eduardo Riedel participou da solenidade de entrega das duas obras esta manhã em Naviraí.

"Nós acreditamos em crescer sem deixar ninguém para trás. É imensurável o valor que está sendo aplicado aqui, o resultado que a gente tem alcançado nessas ações de algumas práticas de saúde. E a saúde é algo que a gente tem que ter muita atenção em todos os municípios, porque ela é demandada num limite que o orçamento público não suporta se não for bem trabalhado, planejado, otimizado", disse Riedel.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, além dos secretários Maurício Simões (Saúde) e Eduardo Rocha (Casa Civil), também participaram da solenidade juntamente com a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, e outras autoridades municipais.

O Centro de Nefrologia, um marco importante para a saúde pública de toda a região Conesul, que foi viabilizado com investimento de R$ 3 milhões da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e vai auxiliar no dia a dia dos pacientes renais crônicos, que precisam passar por hemodiálise, em média, três vezes por semana.

"É um centro de nefrologia para tratamento específico em hemodiálise. Começamos hoje, com dez pacientes, a semana que vem vão ser 30, e a partir de dezembro em torno de 50 pacientes. É um marco importante porque a gente sabe que os pacientes tinham que viajar para outras cidades três vezes por semana para serem atendidos e agora vai estar mais próximo de quem precisa fazer diálise", disse o médico nefrologista Antônio Pedro Bittencourt, responsável pela gestão do serviço de hemodiálise de Navirai.

Em Mato Grosso do Sul, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), 1.955 pessoas precisam desse serviço para ter qualidade de vida. Com esta implantação, a rede de hemodiálise sul-mato-grossense passa a contar com 17 polos regionais de atendimento seis em Campo Grande, dois em Dourados e os demais nas cidades de Aquidauana, Bataguassu, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Naviraí, cada uma com um centro de tratamento.



Claudemir Martins da Silva, 48 anos, mora em Naviraí e faz hemodiálise há sete anos. Hoje (12), pela primeira vez ele fez o procedimento na cidade onde vive, sem precisar enfrentar horas de viagem. "Graças a Deus, que deu tudo certo. Agora facilita muito, é perto de casa, sem necessidade de deslocamento", disse o paciente.

O Centro de Hemodiálise de Naviraí vai beneficiar também pacientes dos municípios de Juti, Iguatemi, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo e Japorã, que não vão mais precisar percorrem longas distâncias para buscar tratamento nos municípios de Dourados, Ponta Porã e Campo Grande, onde o serviço era ofertado para os pacientes de Naviraí.

"Esta unidade é inaugurada com uma capacidade muito maior do que o número de pacientes que necessitam de hemodiálise, que até a semana passada precisavam buscar outros municípios para realizar o seu tratamento. Se cuidarmos da atenção primária, tratando a hipertensão, diabetes, no seu princípio, nós teremos menos pacientes necessitando da hemodiálise. O Governo do Estado será parceiro do município de Naviraí e de todos os municípios ao entorno da unidade, que permanecerá em funcionamento contínuo", disse o secretário Maurício Simões.

A região tem 57 pacientes em Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Mundo Novo e Naviraí. O Centro tem capacidade para atender de 120 pessoas por mês, em até três turnos. Com recursos do Governo do Estado, viabilizados por meio de convênio firmado com a Prefeitura Municipal, foram adquiridas 20 máquinas de hemodiálise, das quais 18 já se encontram instaladas e duas ficarão reservadas.

A infraestrutura foi projetada para oferecer um ambiente adequado e eficiente aos pacientes, incluindo uma sala de STDAH (Sistema de Tratamento de Água para Hemodiálise), espaços para acondicionamento e processamento de dialisadores, sala de treinamento para diálise peritoneal, sala de enfermagem e dois consultórios médicos, que garantem atendimento de qualidade e segurança para os pacientes.

"É uma realização impactante que melhora a qualidade de vida das pessoas e cumpre o compromisso do governo do Mato Grosso do Sul de ser um estado próspero", afirmou o vice-governador José Carlos Barbosa.

A entrega do Centro de Nefrologia Sakae Kamitani, marca as comemorações do aniversário de Naviraí, que completou ontem (11), 61 anos de emancipação político-administrativa.

"É um sonho que está saindo do papel com o Governo do Estado como parceiro, que as famílias de Naviraí e das cidades da região estavam esperando", disse a prefeita.

Localizado na avenida Amélia Fukuda, o Centro de Nefrologia leva o nome do vice-prefeito de Naviraí, Sakae Kamitani, que faleceu aos 86 anos em 24 de janeiro de 2017, durante seu único mandato. Produtor rural que chegou ao município em 1961, ele foi fundador e presidente da Copasul (Cooperativa Sul-Mato-Grossense).

Infraestrutura

Outros R$ 5,9 milhões de recursos do Estado possibilitaram a restauração asfáltica da Avenida Mato Grosso, uma das principais vias de acesso ao município, que recebeu melhorias em mais 7 mil metros quadrados de asfalto até a BR-163. As obras contemplaram ainda a drenagem de águas pluviais e a substituição do sistema de iluminação pública as antigas luminárias de vapor de sódio foram substituídas por LED, mais modernas.

"Estamos entregando oficialmente a Avenida Mato Grosso, recapeamento e iluminação de led, obras, que melhoram a vida das pessoas. Naviraí está praticamente toda pavimentada", disse Riedel.

A obra traz benefícios imediatos para a comunidade local, como também contribuirá para o desenvolvimento econômico da cidade já que ao longo da Avenida Mato Grosso comércios e indústrias geram inúmeros empregos. Além disso, a melhoria na infraestrutura urbana é um fator atrativo para investimentos e novos empreendimentos, impulsionando o crescimento econômico da região.