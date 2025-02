Governo entrega unidades habitacionais com subsídios do Bônus Moradia

Divulgação

O sonho da casa própria se tornou realidade para 72 famílias no Residencial Itaara, no bairro Centenário, em Campo Grande. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), entregou na sexta-feira (31) as chaves das novas unidades habitacionais, viabilizadas pelo programa Bônus Moradia. A iniciativa, que conta com parceria do programa federal Minha Casa, Minha Vida, oferece subsídios de até R$ 32 mil para facilitar o acesso à moradia popular.

Durante o evento de entrega, a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou a importância do programa para ampliar o acesso à habitação.

"O Bônus Moradia é essencial para quem busca a casa própria por meio de financiamento. Ele auxilia na entrada do imóvel, que muitas vezes impede as famílias de realizarem esse sonho. Em Campo Grande, o subsídio pode chegar a R$ 32 mil e pode ser somado ao do Minha Casa, Minha Vida, possibilitando a assinatura do contrato sem necessidade de um grande valor de entrada". explicou.

Criado em junho de 2023, o programa já beneficiou centenas de famílias. O subsídio varia entre R$ 12 mil e R$ 32 mil. Além disso, há a modalidade Bônus Moradia Emendas, que utiliza recursos parlamentares para ampliar o acesso ao financiamento.

Para participar, as famílias devem ter renda de até R$ 7.050 e não possuir imóvel próprio. A seleção ocorre de forma contínua, respeitando a ordem de cadastramento no banco de inscritos da Agehab. Atualmente, 11 municípios aderiram à iniciativa, com Campo Grande e Dourados concentrando a maior parte das unidades habitacionais.

No Residencial Itaara, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 4 milhões em subsídios nesta primeira etapa, garantindo moradias bem localizadas e com infraestrutura adequada. A segunda fase do empreendimento está prevista para setembro de 2026 e contemplará mais 72 apartamentos

Histórias de conquistas

A vendedora Stephani de Souza Cruz, de 21 anos, comemorou a realização de um sonho e homenageou seu pai ao receber as chaves de seu apartamento. "O subsídio foi fundamental para eu conseguir comprar meu imóvel. Sem esse apoio, não teria condições de arcar com a entrada", relatou, explicando que mora de aluguel desde a infância.

Ela ainda revelou que, ao completar 18 anos, colocou como meta conquistar uma moradia própria. “Achava que seria muito difícil, mas graças ao Bônus Moradia consegui. Agora, meu próximo passo é mobiliar e me mudar”, disse.

Já Pedro Henrique da Silva Lemos, 26 anos, vidraceiro, também celebrou a conquista. "Hoje é um dia muito especial. Estava buscando um lugar para morar e encontrei essa oportunidade no programa Bônus Moradia. Agora, meu objetivo é deixar o apartamento do jeitinho que quero e me mudar o mais rápido possível", afirmou.

Ele ainda incentivou outras famílias a persistirem no sonho da casa própria: "nunca desistam, pesquisem e corram atrás, porque sempre dá certo".

Os interessados em aderir ao programa podem se inscrever pelo site da Agehab, onde está disponível a lista de empreendimentos participantes. O Bônus Moradia, além de facilitar o acesso à casa própria, fortalece o setor habitacional e impulsiona o desenvolvimento das cidades do Estado.