Governo fará pesquisa para identificar perfil e realidade da população vulnerável de MS

Grupo de Trabalho instituído pelo Governo de Mato Grosso do Sul vai encabeçar pesquisa com o intuito de traçar a realidade socioeconômica da população vulnerável do Estado. O objetivo da pesquisa, liderada pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) é coletar dados e encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que hoje não recebam nenhum tipo de benefício social.

“Com a instituição do Grupo de Trabalho pelo governador Eduardo Riedel vamos a partir de agora aprofundar as ações para que essa pesquisa possa nos mostrar, com precisão, o perfil que muitas vezes não se encontra escrito nos bancos oficiais de dados, como o CadÚnico (Cadastro Único) e nem apareçam em importantes pesquisas, como a do IBGE. Com isso, essa pessoa em vulnerabilidade social, poderá ser contemplada com o programa mais adequado ao seu perfil”, explica a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

O Grupo de Trabalho foi instituído considerando a necessidade de aprimoramento das políticas públicas na área de assistência social, a partir de uma completa base de dados e cadastros que efetivamente reflitam a realidade socioeconômica da população vulnerável nos municípios de Mato Grosso do Sul.

Os servidores públicos da ativa vão compor as equipes de pesquisa nos municípios do Estado. SAD (Secretaria Estadual de Administração) e Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica) também indicarão servidores para o Grupo de Trabalho.

O presidente do Grupo de Trabalho, secretário-adjunto da Sead, Anderson Chadid, adianta que o primeiro encontro já está em fase de articulação e a previsão de conclusão da pesquisa é de 90 dias a partir da sua instalação.

“Vamos nos empenhar em cada dado coletado para quem tenhamos o máximo de precisão e o mais fiel perfil possível. É claro o avanço econômico de MS e na área social não será diferente. Vamos caminhar sem deixar ninguém para trás”, finalizou a secretária Patrícia Cozzolino.