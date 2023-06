Governo integra MS em debates da rede de parcerias da migração

Ação reúne 18 parceiros / Divulgação

O ‘II Encontro Estadual da Rede de Parceiras Migração’, realizado até amanhã (21), na Capital, com o tema migrações, refúgios, apátridas e políticas públicas: reflexões e debates por uma política estadual migratória, conta com a participação do Governo do Estado, via Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Patrícia Cozzolino, titular da Sead, reforçou durante a abertura do evento, nesta terça-feira, a importância de todos os integrantes da rede para o atendimento aos migrantes. “Por meio do nosso CADH (Centro de Atendimento em Direitos Humanos) estamos cada vez mais aperfeiçoando as ações para que esses atendimentos sejam realizados com agilidade e resolutividade. Com outros parceiros, como a UEMS, também mantemos contato para que as parcerias sejam fortalecidas e oportunidades, como o ensino da língua portuguesa, estejam presente”.

O CADH utiliza sistema de informação on-line CADMI (Cadastro do Migrante Internacional), que possibilita o registro e armazenamento de dados dos migrantes atendidos, podendo mapear e quantificar serviços, nacionalidade, gêneros, outras informações necessárias ao setor e no auxílio na construção de políticas públicas. No local, na Rua Visconde de Taunay, 345, bairro Amambai, na Capital, migrantes, apátridas ou refugiados podem contar com orientações e encaminhamentos.

O II Encontro conta com a realização da Pastoral do Migrante e diversos apoiadores, como a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UCDB (Universidade Catolica Dom Bosco) e a DPU (Defensoria Pública da União), num total de 18 parceiros.

Na oportunidade, a irmã Rosane Rosa, da Pastoral do Migrante, da Arquidiocese de Campo Grande, recebeu homenagem pelos seus oitos anos de serviços prestados em Mato Grosso do Sul, na ocasião de sua ida para o estado de São Paulo.

“Segurando a emoção. O coração está cheio de gratidão. Tenho certeza que a nova equipe conduzirá os trabalhos, ao modo deles, e conversando com os parceiros”, disse Rosane apresentado a nova equipe da Pastoral.

Até amanhã serão realizadas palestras, debates com a formação de mesa de discussões. O evento é realizado na rua Barão do Rio Branco, 1811, no Centro, com transmissão ao vivo no link https://www.youtube.com/watch?v=y1a0PPhgkD8.

Também compuseram a mesa de abertura do evento o secretário-executivo de Direitos Humanos da Sead, Ben-Hur Ferreira; Cesar Silva, professor da UFMS e Luciane Pinho, professora da UCDB.