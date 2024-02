Governo investe R$ 238,9 milhões em obras em Guia Lopes

Reunião no gabinete / Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai ampliar os investimentos em saúde, habitação e infraestrutura no município de Guia Lopes da Laguna.

A definição das áreas prioritárias para a administração municipal, que inclui também a obra do ginásio municipal de esportes, ocorreu hoje (26), durante reunião de trabalho com o governador Eduardo Riedel, e o prefeito Jair Scarpini.

“Consideramos o que é mais importe para os municípios. E no caso de Guia Lopes da Laguna os pedidos foram relativos a habitação, saúde com a demanda do hospital municipal, além do ginásio esportivo e também pavimentação de algumas vias. Estamos com vários projetos em execução e vamos atender outros”, disse o governador.

O Governo do Estado mantém investimento total em obras de mais de R$ 238,9 milhões em Guia Lopes da Laguna, especialmente em saúde, educação e infraestrutura.

Em agosto do ano passado foi firmado convênio entre a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a Prefeitura Municipal, para a reforma e ampliação do Hospital Edelmira de Oliveira, com investimentos de R$ 3,3 milhões.

“Agradeço ao governador (Eduardo Riedel) por atender Guia Lopes da Laguna nestes projetos que são importantes. Sem parcerias como estas, nós que somos de um município pequeno, não conseguiríamos avançar. São obras importantes que garantem qualidade de vida para nossa população”, afirmou o prefeito Jair Scarpini.

“São demandas importantes para o município, e tem a ver com Guia Lopes e o plano de governo com o olhar municipalista que está em desenvolvimento e vai continuar nos próximos anos”, finalizou Riedel.

Além dos vereadores e a equipe administrativa do município, a reunião de trabalho também contou com a presença dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), e dos deputados estaduais Mara Caseiro, Pedro Arlei Caravina e Márcio Fernandes.