Governo nomeia 18 servidores comissionados em Mato Grosso do Sul

Na Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), ingressam sete servidores em cargos em comissão / Adriel Mattos, Arquivo, Jornal Midiamax

Conforme o site Midiamax, os decretos de pessoal foram publicados na edição desta quarta-feira (25) do DOE (Diário Oficial Eletrônico).

Na Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), ingressam sete servidores em cargos em comissão CCA-09 a CCA-12, cujos vencimentos chegam a R$ 3,2 mil e representação de até 100%.

A Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa) contará com três pessoas em cargos de comissão com níveis CCA-14 a CCA-15, com salários de até R$ 1,2 mil e gratificações que chegam a 90%.

Duas pessoas foram nomeadas em cargos em comissão CCA-03 a CCA-06 na SECC (Secretaria de Estado da Casa Civil) com piso de R$ 7,4 mil e gratificação de até 100%.

Ainda foram nomeados um servidor cada na Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Detran (Departamento Estadual de Trânsito), FCMS (Fundação de Cultura), SAD (Secretaria de Estado de Administração) e na Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), nos níveis CCA-04 a CCA-12, com salário de R$ 6,8 mil e gratificações de 100%.