Governo nomeia servidores para quatro secretarias, agência e no Detran-MS

A primeira lei sancionada pelo tucano foi a Lei 6.036 / Henrique Arakaki, Arquivo, Jornal Midiamax

No total, 41 pessoas foram nomeadas nas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, de Infraestrutura e Logística e de Saúde, além do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e a Agência Estadual de Metrologia.

O Governo de Mato Grosso do Sul nomeou mais servidores comissionados, nesta quinta-feira (12). De acordo com o Midiamax, os decretos deste tipo estão sendo publicados desde que o governador Eduardo Riedel (PSDB) assumiu o comando estadual.

Nova gestão

Em um dos primeiros atos como governador, Eduardo Riedel (PSDB) exonerou todos os servidores comissionados. Permanecem no cargo, dirigentes e membros de diretorias de entidades, bem como aqueles que ocupam cargo em comissão, símbolo DCA-7, na função de Assessor de Procurador, além dos servidores inativos, pensionistas e em período de licença-maternidade.



A primeira lei sancionada pelo tucano foi a Lei 6.036, que reorganizou o Quadro Geral de cargos de provimento em comissão do Estado. São 3.294 cargos para servidores comissionados, com salários que vão de R$ 750 com adicional de até 90% a atualmente R$ 35.462,27, o salário teto do funcionalismo público.