Governo outorga medalha "Senador Ramez Tebet" a autoridades e policiais penais

Cerimônia de entrega / Fotos: Adilson Selvano

O Governo do Estado, por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), realizou a cerimônia de outorga da Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”, nesta quarta-feira (1º). Ao todo, foram agraciados com a mais alta comenda concedida pela instituição 62 pessoas, sendo 41 policiais penais e 21 autoridades e colaboradores.

Considerada a mais alta condecoração da instituição, a medalha visa homenagear servidores, autoridades civis, militares e eclesiásticas que tenham prestado relevantes serviços à Agepen e contribuído para o aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, reconhecendo o trabalho e os serviços prestados à população sul-mato-grossense.

O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), que representou o Governo do Estado na cerimônia, destacou que Mato Grosso do Sul tem a melhor polícia penal do Brasil. Ele, que ocupou o cargo de secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de 2016 a 2018, fez questão de enfatizar que hoje o sistema prisional convive em paz pela abnegação e trabalho de cada um dos policiais penais que prende e buscar a ressocialização das pessoas a sociedade.

“Trago um cumprimento especial do nosso governador Eduardo Riedel, que não pode estar presente, a todos vocês que recebem essa medalha a qual leva o nome de um grande sul-mato-grossense, o político brasileiro Ramez Tebet. Foi professor, advogado, promotor de Justiça, sociólogo, político, prefeito, deputado, senador da República e presidente do Senado. O bom andamento no serviço público é fruto do diálogo direto do Estado com as instâncias, categorias e associações. O somatório de esforços é que faz a grande diferença”, afirmou o vice-governador.

O secretário nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco, esteve presente e foi um dos homenageados. “É com profunda gratidão que gostaria de expressar meu mais sinceros agradecimentos a Agepen pela consideração e reconhecimento. O gesto não é apenas uma ação institucional, mas o reconhecimento da nossa importância na boa gestão, principalmente do trabalho incansável dos servidores penais. Essa medalha é, acima de tudo, um símbolo de esperança que temos no sistema penitenciário”.

Também homenageada, a secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, destacou a importância e disse que "ser agraciada por esta honrada instituição com a medalha é motivo de muita alegria e gratidão". “Oportunidade para reiterar meu apreço e consideração a todos policiais penais e sua diretoria pela dedicação e empenho no desenvolvimento das atividades no sistema prisional do Estado”.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, agradeceu o apoio dos homenageados. “Hoje é um dia muito importante para nós. Tive a honra de conhecer pessoalmente nosso patrono e também de ser condecorado com essa medalha. Esse é o nosso reconhecimento a vocês que contribuem com a nossa instituição. Espero continuar formando cada vez mais parcerias”.