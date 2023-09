Governo paga 1ª parcela de convênios e libera R$ 6 milhões para obras de asfalto em Campo Grande

Divulgação

O Governo do Estado liberou para pagamento, nesta quinta-feira (28), a primeira parcela dos seis convênios firmados recentemente com a Prefeitura de Campo Grande para a execução de obras de infraestrutura urbana. Entre elas o recapeamento da Avenida Duque de Caxias e a pavimentação de vias do Jardim Noroeste.

Segundo a Gerência de Finanças e Contabilidade da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foram seis depósitos que somam R$ 6.741.277,90. O dinheiro começará a ser creditado na conta do município nas próximas horas.

O recurso é contrapartida do Estado para a prefeitura executar as obras de pavimentação, recapeamento, drenagem e acessibilidade em diversas regiões da Capital. Ao todo, os repasses chegarão a R$ 50,1 milhões. Já as obras somam R$ 146 milhões – dinheiro municipal, estadual e federal, destinado através de emendas parlamentares.

“Esses investimentos chegam para contemplar a população das mais diversas regiões de Campo Grande. Com a liberação dos recursos do Estado para a prefeitura, o governador Eduardo Riedel faz com que essas obras cheguem rapidamente para atender as pessoas”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).