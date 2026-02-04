Governo Ridel traça plano para erradicação da extrema pobreza em MS

Entre as metas do governo está o mapeamento das favelas no decorrer de 2026
Dando prosseguimento a assinatura dos Contratos de Gestão, o governador Eduardo Riedel firmou as metas e projetos do ano com a Sead (Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos). Entre os principais objetivos está o combate e erradicação da extrema pobreza no Estado, assim como mapeamento das favelas nas quatro maiores cidades.
“O ano de 2026 traz diversos desafios. Dentre eles a questão do mapeamento das favelas nas quatro maiores cidades do Estado, que são Campo Grande, Dourados Corumbá e Três Lagoas, para que nós possamos entender essa problemática de maneira individualizada, ocupação por ocupação”, explicou a secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino.
Ela ponderou que o Governo do Estado continua perseguindo a erradicação da extrema pobreza em Mato Grosso do Sul. “Os números são muito alvissareiros porque nós estamos fazendo uma busca ativa destas pessoas. É uma das prioridades da nossa pasta que vamos correr atrás”.
Governador assina contrato de gestão com a Sead, definindo as metas para 2026
Outro ponto firmado pela Sead é uma busca ativa em relação aos pescadores profissionais, que será feito pela pasta, junto com a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Polícia Militar Ambiental. “Isto é um marco você localizar, visitar e individualizar essas pessoas para que o Estado consiga ter políticas públicas embasadas em dados concretos”, completou Cozzolino.
Ao todo a pasta apresentou 25 ações previstas para serem executadas dentro do Contrato de Gestão. Após a fase de assinaturas, começam as oficinas e orientações, tendo na sequência o início dos processos de execução e monitoramento das propostas, com avaliações periódicas até a entrega final, prevista para o fim de 2026.
Este programa de sucesso nacional, com 11 anos de história, define os projetos e metas de cada secretaria para o ano. O objetivo é construir propostas inovadoras que vão melhorar os serviços públicos, com resultados diretos na vida do cidadão.
