Governo vai promover modernização das rodovias estaduais

Chico Ribeiro

Mato Grosso do Sul está prestes a vivenciar uma transformação histórica em sua infraestrutura rodoviária, impulsionada por um financiamento robusto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com um total de R$ 2,6 bilhões — incluindo uma contrapartida estadual de R$ 300 milhões —, o Estado avança na modernização de suas rodovias, promovendo o desenvolvimento econômico, a integração regional e a sustentabilidade.

"Mato Grosso do Sul atravessa um momento de crescimento importante, que traz boas perspectivas para nós. Este recurso do BNDES é de vital importância, permite que continuemos a investir de forma consistente na infraestrutura e logística do Estado, o que garante o interesse e possibilidade de receber mais capital privado, com uma economia competitiva, em pleno crescimento", afirmou o governador Eduardo Riedel.

Ao todo, os recursos serão destinados à transformação de 800 km de rodovias estaduais, abrangendo 660 km de pavimentação e 170 km de restauração e adequação.

Essa iniciativa será complementada por R$ 1,87 bilhão em obras que já estão em diferentes etapas do processo licitatório: R$ 560 milhões publicados em 2024, R$ 450 milhões em fase de publicação e R$ 860 milhões previstos para o primeiro trimestre de 2025, consolidando o Estado como um dos maiores polos de infraestrutura do país.

“Esses investimentos representam um salto histórico para Mato Grosso do Sul. Estamos falando de obras que não só melhoram as condições de trafegabilidade, mas também transformam a logística regional, reduzindo custos e conectando regiões produtivas a mercados nacionais e internacionais”, afirmou Guilherme Alcântara, secretário estadual de Infraestrutura e Logística.

Impactos e sustentabilidade

Os benefícios desse plano abrangente vão além da infraestrutura. A melhoria das rodovias facilitará o escoamento da produção agrícola, essencial para o agronegócio local, promovendo também o desenvolvimento de cadeias produtivas como as de celulose, citricultura e grãos. A atração de investimentos privados, como os da Arauco, Bracell, Suzano, Cutrale e do Grupo Moreira Salles (Cambuhy Agropecuária), reforça a dinâmica econômica do estado.

Além disso, os projetos incluem práticas sustentáveis para minimizar impactos ambientais. Com um investimento anual estimado em R$ 500 milhões para manutenção, espera-se que os novos recursos reduzam significativamente os custos de conservação e garantam maior durabilidade à malha pavimentada.

Com essas iniciativas, Mato Grosso do Sul se posiciona como um protagonista no cenário nacional, alinhando-se às demandas do século XXI e preparando-se para os desafios futuros. A infraestrutura rodoviária, agora modernizada e sustentável, será a base para um desenvolvimento econômico mais equilibrado e inclusivo.