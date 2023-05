Haddad é o primeiro ministro da Fazenda brasileiro a participar do G7

Pela primeira vez, um ministro da Fazenda brasileiro vai participar do G7, o grupo formado pelos países mais industrializados do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, embarca nesta segunda-feira, à noite, para o Japão, em busca de relações mais próximas com os membros do G7 e os países convidados. A cúpula do G7 vai ser na cidade japonesa de Hiroshima, entre os dias 19 e 21 de maio.

No entanto, o encontro de ministros da área econômica será na cidade de Niigata, onde Haddad vai ser reunir com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, sobre a reforma do Banco Mundial. Também estão previstas 4 reuniões bilaterais entre Haddad e ministros do G7, como o Japão e a Índia.

Na última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai participar do G7, a convite do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Em mensagem oficial sobre a presidência japonesa no G7, este ano, Kishida disse que quer debater na cúpula assuntos como economia global, energia, segurança alimentar, guerra na Ucrânia, desarmamento nuclear, mudanças climáticas, saúde e desenvolvimento.

Ao Brasil, o governo do Japão confirmou o convite também a outros países: Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã. Além de representantes de entidades internacionais. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, esta é a sétima vez que o Brasil é convidado a fazer parte das reuniões do G7 e marca a retomada do equilíbrio brasileiro diante de temas sensíveis no cenário internacional.

Fonte: Agência Brasil