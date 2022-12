Hélio Peluffo renuncia prefeitura de Ponta Porã com quase 100% de aprovação da população

Assessoria

O arquiteto Hélio Peluffo Filho renunciou à Prefeitura de Ponta Porã para assumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado com aprovação de 96,13% da população, conforme pesquisa do Instituto Ipems, de novembro último.

A última medida administrativa de Peluffo foi assinar os quatro contratos para execução de obras de infraestrutura e urbanização da Linha internacional do município, investimento e R$ 90,2 milhões, financiado pelo Fonplata com contrapartida da Prefeitura.

Essa obra vai revitalizar cerca de 5 quilômetros da faixa internacional com pistas de caminhada, ciclovia, iluminação, estacionamento e espaços para esporte e lazer, valorizando um espaço hoje bastante degradado.

A gestão de Hélio Peluffo se pautou por um forte investimento em infraestrutura no centro e nos bairros, sobretudo redes de drenagem e pavimentação asfáltica, serviços que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Mas Peluffo atuou muito forte na modernização administrativa e organizacional do município, implantando a matrícula digital, a Sala de Situação com o controle de informação gerenciais em tempo real, investiu em robótica e salas makers para a educação e aproximou a saída da população com a aquisição de três carretas equipadas para atendimento médico, odontológico e imunização.

As políticas assistenciais cresceram bastante, com destaque para o CentroPop que atende a população de rua, para o consultório de rua instalado bem na linha internacional e, mais recentemente, pela aquisição de uma carreta equipada para capacitação profissional, a carreta de cursos do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), dirigido pela primeira-dama Vânia Peluffo.

Com bons projetos, Peluffo soube construir parcerias com o Governo do Estado e bancada federal, construindo o grande sonho de Ponta Porã, o Contorno Viário, além de ter deixado em execução a duplicação da MS-164, uma das importantes entradas da cidade.

Ao se despedir da Prefeitura, Hélio Peluffo entregou para o vice-prefeito Eduardo Campos, um pacote de investimentos de R$ 400 milhões, totalizando 75 obras em andamento, licitadas e a licitar.

A Prefeitura fica organizada e com recursos para tocar as obras e os compromissos assumidos com a população, disse Peluffo, ressaltando que Campos conhece a gestão e está preparado, com a equipe, a dar sequência ao trabalho que vinha sendo realizado.