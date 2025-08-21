Hospital Funrural em Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

D.Pitti, Assessoria

O Hospital Funrural, mantido pela Sociedade Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar, recebeu aparelho de eletrocardiograma adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Renato Câmara (MDB).

O evento de entrega ocorreu na manhã de segunda-feira (18).

O novo equipamento vai permitir diagnósticos mais rápidos e precisos de problemas cardíacos, reforçando a estrutura de atendimento do hospital. O ato de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do vereador Sargento Cruz — interlocutor da demanda junto ao deputado — e dos dirigentes da entidade: o diretor administrativo Eulálio Abel Barbosa e a diretora clínica, dra. Auracelia Marques Barbosa.

Câmara lembrou que o cuidado com a saúde precisa ser constante. “Destinamos cinquenta mil reais neste ano de 2025 para o Fundo Municipal de Saúde de Aquidauana. O eletrocardiograma faz parte desse esforço. Ele chega para salvar vidas, porque coloca nas mãos dos profissionais uma ferramenta essencial para detectar problemas cardíacos com rapidez e precisão”, afirmou o parlamentar.

Além do novo equipamento, a infraestrutura do hospital também recebeu melhorias importantes com apoio do Governo do Estado. Por meio da Agesul, foi realizada a aplicação de fresas de asfalto na entrada do Hospital Funrural, garantindo acesso mais seguro e confortável para pacientes, profissionais e familiares. A intervenção está eliminando problemas recorrentes de barro e acúmulo de água, especialmente em dias de chuva.

O histórico de apoio do deputado Renato ao município inclui outras entregas relevantes. Em 2024 e 2023, foram mais 100 mil reais também para a saúde. Em 2021, as emendas somaram 120 mil reais para a Secretaria Municipal de Saúde. Houve ainda investimentos em educação, como a compra de aparelhos de ar-condicionado para escolas e materiais para a UEMS de Aquidauana.

Com esse conjunto de ações, a cidade vem ampliando sua capacidade de oferecer serviços públicos mais eficientes. Para o prefeito Mauro do Atlântico, a parceria com o deputado é estratégica e faz a diferença na vida das famílias aquidauanenses.

Renato Câmara é reconhecido como o deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa. Sua atuação tem sido marcada pela defesa da pessoa idosa, da avicultura, da suinocultura, do leite, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios e dos agentes comunitários de saúde.

