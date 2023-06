IFMS apresenta palestra em combate à violência doméstica e feminicídio

Unidade IFMS / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) apresenta na próxima segunda-feira, 19, às 13h30, na biblioteca do campus recebe, a palestra inaugural do projeto de ensino "Direito na Escola: Violência contra a mulher".

A apresentação será comandada pela psicóloga Ieda Magalhães e a assistente social Luciana Helena, que atuam no Centro de Referência à Mulher de Aquidauana. Ambas vão abordar os dados alarmantes da nossa cidade e do estado do Mato Grosso do Sul. E, ainda, como o poder público combate esse tipo de violência.

As inscrições podem ser realizadas no momento da atividade e contará com certificado de 4 horas aos participantes.