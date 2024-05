O II Seminário Estadual do Leite está com inscrições abertas. Os interessados devem acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyrHVW82WUnG8olfpU9-0Eni5TRa2gj1oNVVIKuUfnTRrTeg/viewform. O evento acontecerá no dia 4 de junho, a partir das 13h, no Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Na edição deste ano, o seminário terá o tema "Lei na Alimentação Humana: Mitos e Verdades". A realização é da Frente Parlamentar do Leite, Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

“Vamos desmistificar que o consumo de leite faz mal à saúde. Mostraremos que é alimento saudável e recomendado por médicos nutricionistas, pediatras e pela Organização Mundial de Saúde. Um dos principais desafios é aumentar o consumo. Nosso compromisso é buscar soluções, apontar caminhos, lutar por incentivos aos produtores e às indústrias lácteas”, destacou Câmara, coordenador da Frente Parlamentar.

Programação:

13 horas – credenciamento

13h30 – mesa de abertura

14h – palestra “Diferença sobre alergia ao leite e intolerância à lactose: aspectos clínicos, gravidade e segmento do paciente” (Dra Stella Arruda Miranda)

14h30 – palestra “Leite sob lupa, desmistificando mitos e verdades” (Tereza Cristina Abranches)

15h – palestra “Mitos e Verdades sobre o leite” (Dr. Leonardo Aydos)

15h30 – mesa redonda

16h30 – degustação de lácteos