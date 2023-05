Indústria de amendoim e soja em Bataguassu recebe investimento

Divulgação

Mato Grosso do Sul terá sua primeira indústria de beneficiamento de amendoim e de soja, em Batagassu. A negociação para instalação do empreendimento foi intermediada pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A cooperativa Casul formalizou o pedido de doação de uma área de 60 mil metros quadrados, à Prefeitura de Bataguassu, para instalação de uma unidade industrial de secagem e beneficiamento de amendoim e de soja, com investimento de R$ 117,52 milhões. A indústria começa a ser construída em 2024 e deve entrar em plena operação até 2028, com geração de ao menos 200 empregos no município.

A entrega do ofício que formalizou a solicitação e o investimento da cooperativa foi realizada pela diretoria da Casul na tarde de hoe (30) ao prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo. “Essa ação é resultado do Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul (Procoop). Também mostra a diversificação da base produtiva com a expansão da cultura do amendoim no Estado, com mais uma alternativa de produção e de agroindustrialização”, disse o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta e o secretário Jaime Verruck acompanham há dois anos as negociações da Casul com o Governo do Estado e a prefeitura de Bataguassu. “Os investimentos da Casul para ampliação de sua atuação em Mato Grosso do Sul já foram aprovados em assembleia. A cooperativa já conta com uma loja de insumos em Paranaíba e em Bataguassu”, lembra Beretta.

Ele reforça que o Governo do Estado trabalha intensamente na diversificação das atividades produtivas. Em 2021, uma equipe técnica da Semadesc foi até a região de Bataguassu, para reunir produtores, investidores e discutir a produção de amendoim no Estado.

“O fomento à cultura do amendoim segue a política estratégica de aumentar nossa cesta de produtos agrícolas. Estamos verificando o crescimento do plantio do amendoim na Costa Leste, onde há solo favorável para esse tipo de oleaginosa. Importante destacar que essa expansão está sendo verificada em áreas de pastagens degradadas e que estão sendo reformadas para a agricultura”, finalizou Beretta.