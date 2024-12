Infraestrutura encerra 2024 com entregas que impulsionam o desenvolvimento de MS

Chico Ribeiro/Seilog

A Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) encerrou 2024 com entregas importantes em infraestrutura aeroportuária, pavimentação de rodovias, regularização fundiária e iluminação pública sustentável, reforçando seu papel no desenvolvimento regional e promovendo um impacto direto na qualidade de vida da população.

Na infraestrutura aeroportuária, a Seilog entregou projetos relevantes para a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Dourados e a ampliação do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. A Secretaria também concluiu a restauração das pistas para pouso e decolagem de Paranaíba, Naviraí, Camapuã, Cassilândia e Jardim. Além disso, estão previstas a construção de novos aeródromos em São Gabriel do Oeste, Maracaju e na região do Pantanal da Nhecolândia e Porto São Pedro.

Sobre os investimentos, o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, destaca que os projetos em rodovias e aeroportos refletem a prioridade do governo estadual em melhorar o acesso a todas as regiões do Estado. “Estamos investindo em obras que não apenas melhoram o deslocamento, mas também geram oportunidades para os sul-mato-grossenses”.

No setor habitacional, a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS), vinculada à Seilog, avançou na regularização fundiária, entregando 92% dos títulos previstos, proporcionando segurança jurídica e social a milhares de famílias.

Rodovia MS-345

A infraestrutura rodoviária também recebeu investimentos importantes. Trechos estratégicos foram pavimentados para melhorar a conectividade e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. Destaque para o novo acesso a cidade de Bonito pela MS-345, conhecida como a Estrada do 21. Essa rota reduz em 40 km a distância entre o principal destino turístico de MS e a Capital, Campo Grande.

Outra iniciativa importante foi a pavimentação de um trecho estratégico da MS-382, na região da Cabeceira do Apa, área tradicionalmente conhecida pela produção agrícola de grãos. Também foram concluídas a primeira parte das obras de pavimentação asfáltica da MS-347, entre a MS -162 e a BR-419, na região que liga Dois Irmãos do Buriti a Nioaque.

Além disso, avançaram os trabalhos na MS - 338, que vai ligar Camapuã a Ribas do Rio Pardo, promovendo a conexão entre o norte de Mato Grosso do Sul e a Rota da Celulose, melhorando a mobilidade regional e estimulando o desenvolvimento econômico entre os municípios da região.

“Novos acessos como a MS-345 fortalece o turismo e a economia regional, enquanto projetos como os da MS-338 e da MS-382 ligam importantes polos produtivos, trazendo mais competitividade para o Estado”, afirma o secretário.

O ano de 2024 foi marcado por investimentos em projetos sustentáveis. Entre as principais ações estão a instalação de iluminação solar em pontos estratégicos, como a ponte do Passo do Lontra e a ciclovia da MS - 427, em Rio Verde de Mato Grosso, além de trechos nos cruzamentos das principais rodovias estaduais. Essas iniciativas refletem o compromisso com a inovação para melhorar a segurança viária no Estado.