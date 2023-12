INSS vai instalar 15 salas sensoriais para pessoas com espectro autista

Gerente de projetos do INSS, Manuella Andrade / Divulgação

A criação de salas sensoriais no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista faz parte de um projeto apoiado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e, no próximo ano, se tornará realidade em pelo menos 15 localidades já escolhidas no primeiro semestre do ano.

Além disso, serão distribuídos mais de 804 kits itinerantes para o serviço social do órgão. Neles constam: brinquedos, livros, tapete emborrachado, túnel de lycra, abafador de som para ser colocado no ouvido.

"Todos os assistentes sociais que fazem avaliações sociais de pessoas com ou sem autismo terão um kit", pontua a gerente de projetos do INSS, Manuella Andrade, que apresentou o projeto em uma comissão no Senado . O debate era sobre atendimento humanizado às pessoas com deficiência no INSS.

Manuella complementa: "Uma das metas do projeto é entregar um relatório abordando a viabilidade de expansão para o INSS e outros órgãos federais".

"Esse é mais um passo para humanizar o atendimento do INSS", afirma o presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto.

Exemplos

No meio do ano, Stefanutto esteve na sala multissensorial da Infraero no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Depois dessa visita, a ideia de criar as salas em todo instituto ganhou corpo.

No dia anterior, Stefanutto esteve na Agência da Previdência Social na Praça da Bandeira em um mutirão de BPC e viu como as crianças ficavam mais confortáveis brincando em um tapete emborrachado colocado na agência por servidoras do serviço social.

"São essas ações que fazem uma diferença enorme na vida da criança que aguarda atendimento e do responsável", acrescenta Stefanutto.

Localidades

Os locais para instalação das salas sensoriais foram escolhidos de acordo com o número de concessões do BPC (Benefício de Prestação Continuada) para pessoa com deficiência. O Nordeste terá o maior quantitativo: Juazeiro, Fortaleza, Timbaúba, Santo Antonio de Jesus e Barbalha.

São Bernardo do Campo e Guarulhos, em São Paulo; Vila Velha (ES), Montes Claros (MG), Praça da Bandeira e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro; Ponta Grossa e Joinville, no Sul; e Rio Branco e Parauapebas, no Norte/Centro-Oeste, também vão receber salas sensoriais.