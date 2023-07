Instalação de mais uma comissão permanente da ALEMS está marcada para terça-feira

Na terça-feira (4) está prevista a solenidade de instalação da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, criada pela Resolução 08/2023, da Mesa Diretora. A comissão foi proposta pelo deputado Junior Mochi (MDB), quem coordenará o evento marcado para as 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Assim, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) passa a contar com um total de 17 comissões. Com esse aumento, cada deputado poderá participar, como membro efetivo, de até cinco comissões, antes permitida a quatro.

A criação da nova comissão foi proposta a partir do desmembramento da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em duas comissões para atender os temas estratégicos das novas tecnologias. De acordo com a Resolução 08/2023, a nova comissão agora tratará dos seguintes temas: desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação científica e tecnológica, e inovação; informatização do Poder Legislativo e organização institucional do setor; matéria atinente à política estadual de Ciência e Tecnologia; política estadual das tecnologias da informação, automação e informática, ciência, tecnologia e inovação; sistema estatístico, cartográfico e demográfico; sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação; acordos de cooperação com outros entes federativos na área de ciência, tecnologia e inovação; e desenvolvimento tecnológico da indústria das tecnologias da informação e da automação e seus aspectos estratégicos.

Já a desmembrada Comissão de Educação, Cultura e Desporto tratará de assuntos pertinentes à: educação em geral; ao sistema esportivo estadual; ao desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico, convênios e acordos culturais; e às datas comemorativas, homenagens cívicas, diversão e espetáculos públicos, manifestação do pensamento, expressão da atividade artística e comunicação social.

A Resolução é de autoria de Junior Mochi, com coautorias das deputadas Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB) e dos deputados Coronel David (PL), Lucas de Lima (PDT), Marcio Fernandes (MDB), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares (PRTB) e Roberto Hashioka (União).

