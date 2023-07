Integrantes da Frente Parlamentar da Avicultura tomam posse na terça-feira

O Plenarinho Deputado Nelito Câmara tem reunião marcada às 14h de terça-feira (4) para a posse dos membros da Frente Parlamentar de Avicultura, instituída pelo Ato 4/2022 da Mesa Diretora - publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A Frente Parlamentar estabelece que o grupo tenha, entre outros objetivos, o de promover debates, workshops, seminários, audiências públicas e outros eventos com a participação dos mais diversos segmentos de instituições de interesses da avicultura; estimular a atividade de produção de aves; e articular com o Governo do Estado a busca de investimentos para programas que fortaleçam a cadeia produtiva.

O deputado Renato Câmara (MDB) assumirá a coordenação do grupo de trabalho. Os parlamentares membros são: Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), Jamilson Name (PSDB), João César Mattogrosso (PSDB), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (PDT), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União). Representantes da sociedade civil, órgãos públicos, entidades e empresas que atuam no setor também compõem a Frente Parlamentar.

Conforme dados do Governo do Estado, a avicultura de Mato Grosso do Sul produz 176,3 milhões de aves por ano, tem 554 produtores, 2.098 aviários e gera cerca de 50 mil empregos diretos, principalmente na agricultura familiar. “O setor pleiteia que sejam realizadas ações para o enfrentamento dos desafios e das demandas para fortalecer a produção. Portanto, a Frente Parlamentar irá intermediar melhorias na atividade, incentivando o sistema de qualidade em todos os elos da cadeia produtiva”, destacou Câmara.