Investimento de R$ 1,3 bi moderniza produção de etanol em MS

Usina da Raízen em Caarapó, no sul do Estado. / Divulgação

Durante a apresentação das possibilidades de investimentos em Mato Grosso do Sul durante o 'Lide Brazil Conference', em Londres, capital do Reino Unido, o Governo do Estado recebeu a confirmação de mais um grande investimento no setor sucroenergético: R$ 1,3 bilhão para a ampliar e modernizar a produção da usina da Raízen em Caarapó, no sul do Estado.

Parte do grupo Cosan, conglomerado brasileiro com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística, a Raízen vai investir na produção do chamado etanol de segunda geração, biocombustível avançado feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum, chamado etanol de primeira geração.

Captado durante no MS Day em agosto de 2023, o investimento agora confirmado pela alta cúpula da empresa reforça o potencial sul-mato-grossense para receber novos investimentos e sua referência para o momento de transição energética que emerge globalmente.

"Em reunião com o vice-presidente de Relações Institucionais da Cosan, Claudio Oliveira, ele confirmou o investimento de R$ 1,3 bilhão em Caarapó, que vai aumentar o número de empregos, de renda para o Estado, renda para as pessoas e principalmente para o desenvolvimento do município [de Carrapó] e toda a região", frisa o governador Eduardo Riedel.

O chefe do Executivo de Mato Grosso do Sul ainda completa que "foi uma reunião muito produtiva e a gente tem a capacidade de mostrar o Mato Grosso do Sul para investidores do Brasil e de fora, dentro dessa linha de geração de energia, transição energética e de produção de alimentos que vem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais".

"Nós temos um projeto de nove plantas. Já temos duas em operação e quatro que estão em construção. E naturalmente temos mais três que vão entrar em construção e uma delas em Mato Grosso do Sul", afirmou Claudio Oliveira sobre os investimentos da Cosan e da Raízen.

O etanol de segunda geração, basicamente, explica o governador Eduardo Riedel, é o uso do bagaço de cana para produzir etanol. Isso será feito na mesma planta da Raízen já existente em Caarapó, e significa mais 88 milhões de litros e uma considerável descarbonização em toda a cadeia produtiva sem precisar aumentar a área plantada.

Lide em Londres

As potencialidades e vantagens competitivas de Mato Grosso do Sul foram apresentadas nesta terça-feira (29) pelo governador para empresários de diversos setores durante o fórum do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), realizado em Londres pelo grupo em parceria com o jornal Folha de São Paulo e também com o portal de conteúdo UOL.

Riedel foi um dos conferencistas do painel que debateu oportunidades de investimentos no âmbito do tema 'agricultura e meio ambiente'. Os secretários Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento e Inovação) também participaram do evento, que reúne investidores, empresários e líderes do Brasil e de outros países.

*Com informações da Comunicação Governo de MS