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Gestão pública

Jaime Verruck aponta destaque de MS em quatro pilares de ranking de competitividade

Levantamento foi divulgado nesta quinta-feira; economista e doutor em desenvolvimento cita importância de identificar os pontos que podem contribuir para o aprimoramento da gestão pública

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/08/2026 às 12:40

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Jaime Verruck é candidato a deputado federal / Divulgação/Mairinco de Paula

O economista e doutor em desenvolvimento Jaime Verruck destacou o desempenho de Mato Grosso do Sul no Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Na avaliação geral, o estado aparece na 10ª colocação nacional e se sobressai em quatro dos 10 pilares analisados: 2º lugar em Capital Humano, 5º em Eficiência da Máquina Pública, 8º em Sustentabilidade Social e 9º em Sustentabilidade Ambiental.

Divulgado nesta quinta-feira (27), o ranking reúne indicadores de 10 pilares: Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Solidez Fiscal, Potencial de Mercado, Inovação, Infraestrutura, Eficiência da Máquina Pública e Educação.

Para Jaime Verruck, atualmente candidato a deputado federal pelo Republicanos, o levantamento representa uma importante ferramenta para compreender os cenários e identificar pontos que podem contribuir para o aprimoramento da gestão pública.

“O CLP é um dos principais indicadores do Brasil para avaliação dos estados e dos municípios. Uma ferramenta importante para favorecer um entendimento dos cenários e contribuir para a melhoria da competitividade e da gestão”, afirmou.

O levantamento também analisou municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã e Corumbá. Entre as cidades avaliadas, Três Lagoas foi a que apresentou o maior avanço, com crescimento de 67 posições no ranking.

Os quatro pilares

No pilar de Capital Humano, são considerados aspectos como o nível educacional da mão de obra, a inserção dos trabalhadores no mercado e os impactos desses fatores sobre a produtividade.

A Eficiência da Máquina Pública avalia aspectos relacionados à criação de incentivos e condições para a construção de uma gestão pública eficiente.

Já a Sustentabilidade Social considera a atuação governamental para reduzir a vulnerabilidade das pessoas em diferentes fases da vida.

No pilar de Sustentabilidade Ambiental, o ranking avalia o papel do poder público na promoção de um modelo de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, tanto nas áreas rurais quanto urbanas.

O desempenho nos quatro pilares contribui para o resultado geral de Mato Grosso do Sul, que permanece entre os estados mais competitivos do país na edição 2026 do levantamento.

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