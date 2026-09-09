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Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

Candidato a deputado federal pelo Republicanos apresenta propostas para comércio e empreendedorismo; plano prevê medidas para ampliar acesso a crédito, tecnologia e exportações

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/09/2026 às 09:20

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Jaime Verruck elaborou o Plano de Ação Parlamentar 2027-2030 / Divulgação

O candidato a deputado federal Jaime Verruck (Republicanos) incluiu entre as propostas de seu Plano de Ação Parlamentar 2027-2030 medidas voltadas ao comércio, aos serviços e ao empreendedorismo. O documento reúne sete eixos de atuação, com um deles dedicado ao fortalecimento dos pequenos negócios e à ampliação das oportunidades de mercado.

Economista e doutor em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, Jaime Verruck defende que empresas mais produtivas podem contribuir para a geração de empregos e para a melhoria dos serviços oferecidos nos municípios.

Entre as propostas apresentadas está o estímulo para que pequenos negócios do interior ampliem suas relações comerciais com outras cidades, estados e também com o mercado internacional. Para o candidato, a digitalização pode facilitar esse processo, mas precisa estar acompanhada de qualificação, logística, segurança digital e inclusão financeira.

O eixo voltado ao setor apresenta quatro propostas principais: Brasil Fácil no Interior, que prevê a unificação de procedimentos para abertura, licenciamento e obrigações empresariais em uma jornada digital assistida; Crédito que Vira Produtividade, com medidas de apoio à digitalização, eficiência e sucessão empresarial; Exporta Pequeno MS, voltado à entrada de pequenas empresas no comércio eletrônico e nas exportações; e Fronteira Empreendedora, que busca estimular a formalização de serviços e aproveitar as oportunidades geradas pela Rota Bioceânica.

O Plano de Ação Parlamentar 2027-2030 está disponível para consulta e, por ser um documento aberto, também pode receber contribuições da população.

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